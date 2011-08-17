《中国债券市场每日交易备忘》--8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.92%
广东广晟资产10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销
中煤能源(1898.HK)(601898.SS)150亿五年中期票据簿记建档(主体评级AAA),工行和中金公司主承
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二、新债上市:
中国人民银行50亿元一年期央票1101061,参考收益率3.5840%
厦门钨业(600549.SS)5亿元一年期短融1181359,票面利率5.90%
亨通集团5亿元一年期短融1181360,票面利率7.00%
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三、缴款:
央行50亿元一年期央票1101061,发行价96.54元
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四、还本付息:
赣粤高速(600269.SS)5亿元一年期短融1081267到期兑付,票面利率3.07%
阿拉尔统众国有资产有限公司6亿元九个月期短期融资券1081394到期兑付,票面利率3.99%
首都机场集团40亿元10年浮息债(七天回购基准)068007付息,基本利差1.40%
国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国银监会主席称,中国输入型通胀压力持续存在,因国际流动性依然充裕,居民消费价格
指数(CPI)涨幅高位反复,走势仍有不确定性.[ID:nCN1904277]
--中国央行周二公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环
比下降约20.8%.[ID:nCN1902881]
--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息
8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/曾菱; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。