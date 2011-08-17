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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:35 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部300亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.92%

广东广晟资产10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销

中煤能源(1898.HK)(601898.SS)150亿五年中期票据簿记建档(主体评级AAA),工行和中金公司主承

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二、新债上市:

中国人民银行50亿元一年期央票1101061,参考收益率3.5840%

厦门钨业(600549.SS)5亿元一年期短融1181359,票面利率5.90%

亨通集团5亿元一年期短融1181360,票面利率7.00%

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三、缴款:

央行50亿元一年期央票1101061,发行价96.54元

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四、还本付息:

赣粤高速(600269.SS)5亿元一年期短融1081267到期兑付,票面利率3.07%

阿拉尔统众国有资产有限公司6亿元九个月期短期融资券1081394到期兑付,票面利率3.99%

首都机场集团40亿元10年浮息债(七天回购基准)068007付息,基本利差1.40%

国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息,基本利差0.85%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国银监会主席称,中国输入型通胀压力持续存在,因国际流动性依然充裕,居民消费价格

指数(CPI)涨幅高位反复,走势仍有不确定性.[ID:nCN1904277]

--中国央行周二公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环

比下降约20.8%.[ID:nCN1902881]

--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息

8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 刘昕/曾菱; 审校 李宏薇

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