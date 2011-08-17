〔中国新债〕国电电力周五将发55亿元可转换公司债,期限六年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月17日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三
公告称,将于周五(19日)发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.
具体条款如下:
公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商
(亿元人民币) (年) (元/股)
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国电电力 55 6 前两年0.5%,第三年 8/19 2.67 瑞银证券/招商证券
(600795.SS) 1.0%,之後三年2.0% 申银万国
================================================================================(完)
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--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。