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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:41 BJT

〔中国新债〕国电电力周五将发55亿元可转换公司债,期限六年

路透上海8月17日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三

公告称,将于周五(19日)发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.

具体条款如下:

公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

(亿元人民币) (年) (元/股)

================================================================================

国电电力 55 6 前两年0.5%,第三年 8/19 2.67 瑞银证券/招商证券

(600795.SS) 1.0%,之後三年2.0% 申银万国

================================================================================(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站

(here)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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