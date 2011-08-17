〔芝加哥期市〕美国小麦和大豆期货上涨,受累于作物产量忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月17日电---美国小麦和大豆期货周三在亚洲早盘走强,未受股市波动影响,因有关美国小麦单产不佳和播种面积较小的担忧仍给市场带来压力.
芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货Wc1上涨0.17%,至每蒲式耳7.26美元,延续周二涨势,因市场传言春小麦播种延迟会造成单产下降.
CBOT-12月玉米期货合约Cc2下跌0.14%,报每蒲式耳7.27-1/2美元.11月大豆合约Sc2上涨0.11%,报每蒲式耳13.51美元,追随小麦涨势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。