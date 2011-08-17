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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:27 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦和大豆期货上涨,受累于作物产量忧虑

路透悉尼8月17日电---美国小麦和大豆期货周三在亚洲早盘走强,未受股市波动影响,因有关美国小麦单产不佳和播种面积较小的担忧仍给市场带来压力.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货Wc1上涨0.17%,至每蒲式耳7.26美元,延续周二涨势,因市场传言春小麦播种延迟会造成单产下降.

CBOT-12月玉米期货合约Cc2下跌0.14%,报每蒲式耳7.27-1/2美元.11月大豆合约Sc2上涨0.11%,报每蒲式耳13.51美元,追随小麦涨势.

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