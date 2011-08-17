〔美国债市〕信用卡坏账状况的改善势头放慢,但信用卡拖欠率继续下降

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月16日电---巴克莱资本周二公布,7月的银行信用卡坏账率调升4个基点至5.67%,扭转过去四个月的下降趋势.
但信用卡拖欠状况继续好转,下滑9个基点至3.10%.此乃该数据连续第20个月下降.
巴克莱资本ABS分析师Joseph Astorina和Sarah Johns指出,尽管近期减缓,信用卡资产抵押证券(ABS)担保品的表现普遍继续改善,因银行卡和零售卡信托拖欠和违约率仍在多年低点,超额利差处在很健康的水平.
巴克莱分别调低2011年第四季和2012年第二季的银行卡总体坏账率预估至5.75-6.00%和5.50-5.75%.该预测兼顾拖欠率曲线和巴克莱分析师对失业率的预估,即2011年第四季度失业率9.0%,2012年第二季度8.4%.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
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