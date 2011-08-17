《热点透视》德国经济放缓加大欧元区压力

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撰稿 Chris Hughes; 编译 孙茉莉

路透伦敦8月16日电---欧元区要摆脱当前的危机变得更加艰难.德国第二季经济增长率仅有0.1%,令人失望的数据亦与欧元区整体经济增长颓势相呼应,看来全球经济放慢脚步,欧元区核心国家亦感同身受.欧洲摆脱困境的能力令人存疑,政策亦不明朗.

德国数据公布後,欧洲股市应声下滑约1%.不过对一季的数据如此剧烈的反应可能有些过度.据摩根大通指,今年头三个月德国表现尤为强劲,使得整个上半年的经济增长年率仍在3%左右.尽管如此,7月企业调查显示出放缓迹象,第三季经济快速反弹的前景似乎亦遥遥无期.

欧元区其他国家的经济状况则好坏参半.意大利的表现亦令人失望,法国第二季经济根本就没有增长.不过德国的近邻比利时和奥地利则迈开了成长的脚步,甚至西班牙的经济也有所扩张.

数据恐怕也要令今日法德峰会的领导人严肃以待,不过这尚未严峻到足以认为政策出现U型反转.欧元区内所要求实行的撙节措施是否有些过度,遏制需求的紧箍咒也要松一松了.最近刚刚上任的国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德也曾表示,有必要平衡中期财政紧缩政策,近期政策要支持经济增长,不过正如她似乎认可的,市场希望马上就能有财政调整.数据恐怕需要变得更加糟糕,投资者才能看到财政政策的放宽.

这就要看货币政策了.欧洲央行已两度升息,目前为1.5%,并已表明其准备进一步紧缩.情况虽没有差到要进行降息,不过延缓计划中的升息本身也是放宽政策的一种形势.目前来看,欧元区似乎就需要这麽做.(完)