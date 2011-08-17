〔中港个股〕中国铝业称定向增发A股议案获证监会有条件通过

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月17日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周三公告称,公司拟定向增发至多10亿A股募资不超过90亿元人民币的议案,获中国证监会有条件通过.
公司此前公布的增发预案显示,其募集资金将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金,共需资金100.22亿元,募集资金不足部分由公司自筹解决.达产後公司将年均增加150万吨氧化铝产能.
2009年7月中铝曾宣布一项增发计划,拟增发不超过10亿股,募资至多100亿元,投向兴县项目,中州分公司项目及重庆80万吨氧化铝项目.虽然公司去年4月获得证监会的核准文件,但因二级市场价格低于增发价,其增发价格未能成行.
中国铝业A股周二收报9.46元,过去一个月下跌13.84%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。