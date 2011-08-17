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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:33 BJT

〔中港个股〕中国铝业称定向增发A股议案获证监会有条件通过

路透上海8月17日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周三公告称,公司拟定向增发至多10亿A股募资不超过90亿元人民币的议案,获中国证监会有条件通过.

公司此前公布的增发预案显示,其募集资金将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金,共需资金100.22亿元,募集资金不足部分由公司自筹解决.达产後公司将年均增加150万吨氧化铝产能.

2009年7月中铝曾宣布一项增发计划,拟增发不超过10亿股,募资至多100亿元,投向兴县项目,中州分公司项目及重庆80万吨氧化铝项目.虽然公司去年4月获得证监会的核准文件,但因二级市场价格低于增发价,其增发价格未能成行.

中国铝业A股周二收报9.46元,过去一个月下跌13.84%.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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