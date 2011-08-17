《新兴市场重要经济事件预告》--8月17日-8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月17日(三)
印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty发表财务计划和咨询服务组织的专业认证标准讲话,此活动由财务计划和标准委员会组织.
8月18日(四)
智利圣地亚哥--智利央行将举行利率会议(2200).
约翰内斯堡--南非财务部长Pravin Gordhan在Land Bank公布年度报告时发表演讲.
8月19日(五)
波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.
8月22日(一)
无重要经济事件预告.
8月23日(二)
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(至8月25日).印度央行总裁苏巴拉奥和副总裁Subir Gokarn在会议首日发表演讲.
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(料无利率声明)
8月24日(三)
曼谷--泰国货币政策委员会会议.
印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(第二日).加拿大央行副总裁Tiff Macklem,印度央行副总裁Anand Sinha发表演讲.
温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。