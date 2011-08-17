《新兴市场重要经济事件预告》--8月17日-8月24日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月17日(三)

印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty发表财务计划和咨询服务组织的专业认证标准讲话,此活动由财务计划和标准委员会组织.

8月18日(四)

智利圣地亚哥--智利央行将举行利率会议(2200).

约翰内斯堡--南非财务部长Pravin Gordhan在Land Bank公布年度报告时发表演讲.

8月19日(五)

波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.

8月22日(一)

无重要经济事件预告.

8月23日(二)

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(至8月25日).印度央行总裁苏巴拉奥和副总裁Subir Gokarn在会议首日发表演讲.

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(料无利率声明)

8月24日(三)

曼谷--泰国货币政策委员会会议.

印度孟买--印度工商联合会(FICCI)-国际银行家协会(IBA)会议,主题是"全球银行业:模式转变"(第二日).加拿大央行副总裁Tiff Macklem,印度央行副总裁Anand Sinha发表演讲.

温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)