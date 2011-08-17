《外汇动态》欧元/美元下跌,支撑位在1.4355和1.4330美元附近

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0023GMT---欧元首道支撑位站在昨日盘中低点接近1.4355美元,大致与100日移动均线切入位重合.稍稍往下的1.4330美元区域有更多支撑.欧元从上周低点至本周高位涨势的38.2%回档位在1.4335美元附近.55日移动均线切入位在1.4330美元附近.
上档方面,由6月初和7月底高位拉出的下行趋势线,今日来到1.4470附近.过去两个交易日来,欧元测试了该阻力位,但未能升穿.
欧元兑美元EUR=较纽约尾盘下跌0.3%,报1.4363美元,盘中一度跌至1.4352美元.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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