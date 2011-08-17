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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 08:55 BJT

《外汇动态》欧元/美元下跌,支撑位在1.4355和1.4330美元附近

0023GMT---欧元首道支撑位站在昨日盘中低点接近1.4355美元,大致与100日移动均线切入位重合.稍稍往下的1.4330美元区域有更多支撑.欧元从上周低点至本周高位涨势的38.2%回档位在1.4335美元附近.55日移动均线切入位在1.4330美元附近.

上档方面,由6月初和7月底高位拉出的下行趋势线,今日来到1.4470附近.过去两个交易日来,欧元测试了该阻力位,但未能升穿.

欧元兑美元EUR=较纽约尾盘下跌0.3%,报1.4363美元,盘中一度跌至1.4352美元.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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