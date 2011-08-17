《外汇动态》欧元/美元下跌,支撑位在1.4355和1.4330美元附近

0023GMT---欧元首道支撑位站在昨日盘中低点接近1.4355美元,大致与100日移动均线切入位重合.稍稍往下的1.4330美元区域有更多支撑.欧元从上周低点至本周高位涨势的38.2%回档位在1.4335美元附近.55日移动均线切入位在1.4330美元附近.