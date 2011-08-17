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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 10:47 BJT

〔人民币汇率〕7月实际有效汇率环比上涨0.53%,扭转上月跌势--BIS

路透上海8月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.

国际清算银行的数据并显示,同期人民币名义有效汇率指数为111.89,环比下跌0.16%.

至7月底,今年以来人民币兑美元汇价CNY=CFXS有约2.38%的升幅.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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