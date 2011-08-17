《中国股市盘前看点》--8月17日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国8月12日当周抵押贷款市场指数

--美国7月生产者物价指数(PPI)

--欧元区6月经常账

--欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)终值

--中国平安保险公布上半年业绩

**宏观经济及政策面**

--中国银监会主席刘明康称,中国目前地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进,风险可控.今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".[ID:nCN1904277]

**重点行业和公司**

--中国铝业(601600.SS)公告,拟定向增发至多10亿A股募资不超过90亿元人民币的议案,获证监会有条件通过.[ID:nCN1904361]

--中煤能源<(601898.SS)上半年净利按年增长8%,优于市场预期.[ID:nCH0073297]

--民生银行(600016.SS)上半年净利为139.18亿元,按年升57%,优于市场预期.[ID:nCH0073337]

--盐田港(000088.SZ)公告,拟投资13.55亿元对唐山曹妃甸港口增资,增资完成後,将持有曹妃甸港口35%股权.

**海外动向**

--美国股市周二结束三天升势而收跌,因法国总统和德国总理的会晤未能缓和市场对欧元区领导人防止欧元区债务问题扩散能力的担忧.尽管美国企业公布乐观业绩,且惠誉决定保持美国的AAA评级,但股市仍回落.道琼工业指数收跌76.97点,或0.67%,报11,405.93点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线在2,600点附近继续振荡.(完)