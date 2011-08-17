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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:45 BJT

〔全球金市〕金价持稳于纪录高位附近,因欧元债务危机疑虑挥之不去

路透新加坡8月17日电---金价周三持稳于纪录高位附近,此前德法峰会未能令投资者相信欧元区债务危机将得到有效解决,支撑了金市的避险需求.

0019GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,785.44美元,上日在峰会後曾升1%.金价现较上周所及1,813美元上方的纪录高位仅略低1.6%.

美国期金GCcv1微升0.2%至1,788.60美元.

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