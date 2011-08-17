〔全球金市〕金价持稳于纪录高位附近,因欧元债务危机疑虑挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---金价周三持稳于纪录高位附近,此前德法峰会未能令投资者相信欧元区债务危机将得到有效解决,支撑了金市的避险需求.
0019GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,785.44美元,上日在峰会後曾升1%.金价现较上周所及1,813美元上方的纪录高位仅略低1.6%.
美国期金GCcv1微升0.2%至1,788.60美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。