版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 10:26 BJT

更正:〔国际油市〕NYMEX原油接近87美元,汽油库存减少帮助抵消欧债影响

(更正:因原文有误,内文第四段分析师预期为减少"130万桶",非"80万桶")

路透新加坡8月17日电---美国原油周三上涨0.2%至每桶87美元附近,因美国汽油库存减少,帮助抵消欧洲担忧的影响.

**基本面**

0026GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1上涨0.27美元,报每桶86.92,上一交易日下跌逾1美元.

布兰特原油期货LCOc1上涨0.22美元,报每桶109.35美元.

美国石油协会(API)周二公布,截至8月12日当周美国汽油库存减少540万桶,远超过分析师预期的减少130万桶;原油库存增加170万桶.[ID:nCN1903817]

美国能源资料协会(EIA)定于周三稍晚公布上周油品库存数据[EIA/SCN].

法国和德国领导人提议开徵金融交易税,并密切经济政策的共同治理,但未建议扩大欧元区援助基金或发售欧元区债券.

美国万事达卡周二发表SpendingPulse报告称,美国上周零售汽油需求低于上年同期水平,油品零售价下滑未能阻止对经济复苏的担忧.(完)

--编译 李春喜/肖群英;审校 张荻/戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐