更正:〔国际油市〕NYMEX原油接近87美元,汽油库存减少帮助抵消欧债影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因原文有误,内文第四段分析师预期为减少"130万桶",非"80万桶")
路透新加坡8月17日电---美国原油周三上涨0.2%至每桶87美元附近,因美国汽油库存减少,帮助抵消欧洲担忧的影响.
**基本面**
0026GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1上涨0.27美元,报每桶86.92,上一交易日下跌逾1美元.
布兰特原油期货LCOc1上涨0.22美元,报每桶109.35美元.
美国石油协会(API)周二公布,截至8月12日当周美国汽油库存减少540万桶,远超过分析师预期的减少130万桶;原油库存增加170万桶.[ID:nCN1903817]
美国能源资料协会(EIA)定于周三稍晚公布上周油品库存数据[EIA/SCN].
法国和德国领导人提议开徵金融交易税,并密切经济政策的共同治理,但未建议扩大欧元区援助基金或发售欧元区债券.
美国万事达卡周二发表SpendingPulse报告称,美国上周零售汽油需求低于上年同期水平,油品零售价下滑未能阻止对经济复苏的担忧.(完)
--编译 李春喜/肖群英;审校 张荻/戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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