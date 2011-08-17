〔全球油料作物〕南美大豆产量面临拉尼娜气候现象的威胁--油世界

路透汉堡8月16日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界(Oil World)周二表示,阿根廷和巴西2012年初大豆收割可能因即将来临的拉尼娜(反圣婴现象)天气模式而受损.此天气形态可能导致作物生长期间降雨减少.

"2012年初南美大豆产量下滑可能加剧全球供应问题,"油世界称,"有迹象显示,拉尼娜现象在10-12月期间发展,可能导致天气乾燥,且打压作物,主要是阿根廷中部和巴西南部地区."

拉尼娜是扰乱正常天气模式的一种气候现象.

"巴西中部地区自4月中旬以来天气异常乾旱,"油世界表示,"如果当前土壤水分严重不足的情况得不到大范围降雨的缓解,则将威胁马托格罗索州谷物和油籽及时种植和发芽.南马托格罗索和戈亚斯亦或如此."

该刊物表示,从2011年11月或12月开始,阿根廷油籽和谷物庄稼可能受到拉尼娜现象的威胁.

油世界称,同时,南美地区大豆和价格较高的玉米及小麦之间,对种植面积的竞争也将加剧.

"由于美国出口供应不足,南美作为大豆、豆油和豆粕出口地的重要性有所增强,对全球进口需求的供应比重日益增长,"油世界表示.

其补充道,"尽管2011年8月底全球大豆库存可能大于预期,但对2011/12年大豆产量下滑将使供应吃紧的预期,提高大豆、豆油和豆粕价格的前景远高于目前为止的预期水平."(完)