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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:10 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日减少逾一成,兴业银行交易续活跃

路透北京8月17日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

119,381万元人民币,较上交易日减少10.6%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资偿还额

达6,147万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,993,852 66,725 11,934

深圳证券交易所 1,280,024 52,656 16,507(完)

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--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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