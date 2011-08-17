〔中港个股〕中国人寿获国内首张保险业PE牌照--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月17日电---21世纪经济报 道周三援引权威人士称,按市值计全球最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)获得私募股权投资(PE)牌照,成为国内首家获此牌照的保险公司,并已拟定其首个投资项目.
保监会去年8月颁布《保险资金运用管理暂行办法》,放开了保险资金投资无担保债、不动产、未上市股权等新的投资领域.其中,投资于未上市企业股权及相关金融产品的账面馀额,合计不得高于公司上季末总资产的5%.[ID:nCN1239781]
中国人寿今年一季报显示,截至一季度末,公司资产总计15,142亿元人民币,则可用于PE投资的金额最高可达757亿元.
去年8月保监会暂行办法出台後,不少保险公司都向保监会递交了材料."我们为此准备好久了,从人才、技术到项目,光报送保监会的材料就有一尺多厚,"中国人寿内部一投资人士表示.
据公司内部人士透露,中国人寿已经筹建了一个20-30人的团队,负责PE项目的筛选、分析、评估、调研分析等工作.
此前所有PE投资必须通过"一事一议"的方式,逐一报送保监会审批.而有了牌照之後,只要在监管规定的额度之内,保险公司可以自主评估、自主选择,对于提高投资效率大有裨益.
中国人寿近年来通过"一事一议"的方式早已涉足PE投资,截至目前,已有项目的总投资规模超过100亿元.其中包括入股中信证券(600030.SS)和中国银联、以及杭州银行等等.
报导指出,2010年末整个保险业的总资产已经突破5万亿元,如果按照5%的投资上限计算,保险业将有2,500亿元资金可以涌入PE市场.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。