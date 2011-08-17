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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:26 BJT

《外汇动态》美元/日圆面临跌压,市场人士结束盂兰盆节假期返场

0105GMT---随着更多市场人士结束传统的日本盂兰盆节假期返场,美元/日圆JPY=面临跌压.

东京交易商称,美元/日圆近期可能测试纪录低位76.25日圆,因出口商寻求机会更加积极地卖出.

出口商预期美元反弹的希望渺茫,因日本财务省/日本央行过去两周没有干预汇市卖出日圆.有传言称,纪录低位下方至75日圆一线挂有止损美元卖单.

美元/日圆JPY=目前报76.75日圆,较前日下跌0.1%.(完)

--编译 李富强;审校 白云

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