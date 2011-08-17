〔中美关系〕希望美国拿出切实措施解决财政与债务危机--人民日报海外版

路透北京8月17日电---人民日报海外版周三刊登文章称,中国作为美国最大的债权国以及最大的美元外储国,希望美国政府认真负起责任,拿出切实措施解决新一轮财政与债务危机.

该篇署名复旦大学美国研究中心主任沈丁立的文章称,近年来,美国经济出现一定困难,其金融监管和财政平衡都亟须改善.面临困难,中美唯有共同推动国际合作治理,采取振兴经济、产业调整等重要措施.

"当前,美国面临新一轮财政与债务危机,各国正密切关注美国政府的相关方略与运作.中国作为美国最大的债权国以及最大的美元外储国,自然对美国相关政策更为关切."文章称.

在中美双边关系中,两国合作与共赢仍是主旋律.尽管双方存在若干结构性矛盾,双方仍具管制矛盾的共同体认与能力.美国政府需为改善其财政承担责任.

同时,在全球化过程中出现的经贸和金融失衡,还需通过各国深化合作来协作治理.在此过程中,美中作为世界上最大的两个经济体,其互信与合作对世界稳定具有重大意义.

美国副总统拜登从本月17日起对中国进行访问.根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位[ID:nCH0073809].(完)