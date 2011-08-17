《全球金融焦点》保险业监管新规明年出台,或无资本附加费要求

* 明年可能拟定相关规定

* 重点针对从事"非传统"业务的保险业者

* 或许没有哪家保险商能构成系统性风险

路透东京/新加坡8月16日电---据行业监管人士透露,确保保险业不再出现"规模大到不能倒闭"这种现象的新规定正在起草中,以赶交2012年的20国集团(G20)领导人会议上讨论.不过与银行业相关规定不同的是,对保险业可能不会徵收资本附加费.

新规定旨在防止类似美国国际集团(AIG.N)那样的问题重演.在2008年金融危机之时,美国政府不得不对该公司进行救助.目前国际保险监督协会(International Association of Insurance Supervisors,IAIS)正协助金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)起草新规.

FSB和巴塞尔银行监管委员会7月曾出台方案,拟通过徵收资本附加费提高全球大型银行的亏损消化能力,并且表示针对保险公司等其他金融企业的方案正在拟定当中.

IAIS秘书长Yoshihiro Kawai对路透表示,将赶在明年G20墨西哥峰会前完成有关如何认定全球系统重要性金融机构(G-SIFIs),以及如何监管这些机构的方案.

"我们已经与FSB进行过磋商,他们同意我们能在明年某个时候拟定出评估G-SIFIs的相应政策措施、指标和方法."Kawai在电话访问中表示.