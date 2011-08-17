《全球金融焦点》保险业监管新规明年出台,或无资本附加费要求

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 明年可能拟定相关规定
* 重点针对从事"非传统"业务的保险业者
* 或许没有哪家保险商能构成系统性风险
路透东京/新加坡8月16日电---据行业监管人士透露,确保保险业不再出现"规模大到不能倒闭"这种现象的新规定正在起草中,以赶交2012年的20国集团(G20)领导人会议上讨论.不过与银行业相关规定不同的是,对保险业可能不会徵收资本附加费.
新规定旨在防止类似美国国际集团(AIG.N)那样的问题重演.在2008年金融危机之时,美国政府不得不对该公司进行救助.目前国际保险监督协会(International Association of Insurance Supervisors,IAIS)正协助金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)起草新规.
FSB和巴塞尔银行监管委员会7月曾出台方案,拟通过徵收资本附加费提高全球大型银行的亏损消化能力,并且表示针对保险公司等其他金融企业的方案正在拟定当中.
IAIS秘书长Yoshihiro Kawai对路透表示,将赶在明年G20墨西哥峰会前完成有关如何认定全球系统重要性金融机构(G-SIFIs),以及如何监管这些机构的方案.
"我们已经与FSB进行过磋商,他们同意我们能在明年某个时候拟定出评估G-SIFIs的相应政策措施、指标和方法."Kawai在电话访问中表示.
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老