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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:17 BJT

〔台湾股市〕高开,宏达电在起诉苹果公司侵权後上涨

路透台北8月17日电---台湾股市周三开盘上涨0.12%,宏达电(2498.TW)略微上涨,此前该智能手机制造商控告苹果(AAPL.O)侵犯专利权,寻求美国暂停进口及销售麦金塔(Macintosh)电脑、iPad、iPod、iPhone及其他产品.[ID:nCT0392604]

加权股价指数.TWII上涨9.08点,至7,807.67点,前一交易日收跌0.27%.

宏达电升0.36%,助推电子类股.TELI扬升0.22%.

台币兑美元TWD=TP早盘几乎持平,报28.958台币.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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