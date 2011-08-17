〔台湾股市〕高开,宏达电在起诉苹果公司侵权後上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月17日电---台湾股市周三开盘上涨0.12%,宏达电(2498.TW)略微上涨,此前该智能手机制造商控告苹果(AAPL.O)侵犯专利权,寻求美国暂停进口及销售麦金塔(Macintosh)电脑、iPad、iPod、iPhone及其他产品.[ID:nCT0392604]
加权股价指数.TWII上涨9.08点,至7,807.67点,前一交易日收跌0.27%.
宏达电升0.36%,助推电子类股.TELI扬升0.22%.
台币兑美元TWD=TP早盘几乎持平,报28.958台币.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。