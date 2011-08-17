曼联年前计划在新加坡上市—IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月16日电---IFR周二援引消息人士说法报导称，英超冠军曼联俱乐部[MNU.UL]计划在年底前赴新加坡上市，首次公开发行(IPO)募集10亿美元，具体取决于市场状况。
汤森路透旗下的IFR杂志报道称，摩根士丹利(MS.N)及另外至少一家银行接近于赢得这项IPO委托资格，但承销团可能增加新成员。
近几个月来外界一直传言曼联可能会在香港上市。时尚品牌Prada(1913.HK) 和化妆品制造商L'Occitane International(0973.HK)都选择了香港上市。
曼联全球3亿球迷中约三分之二分布在亚洲，亚洲地区对于亏损中的曼联而言是日益重要的业绩增长区域。
美国格雷泽家族2005年斥资7.9亿英镑(13亿美元)收购曼联俱乐部後将其私有化。（完）
--发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。