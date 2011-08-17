曼联年前计划在新加坡上市—IFR

路透香港8月16日电---IFR周二援引消息人士说法报导称，英超冠军曼联俱乐部[MNU.UL]计划在年底前赴新加坡上市，首次公开发行(IPO)募集10亿美元，具体取决于市场状况。

汤森路透旗下的IFR杂志报道称，摩根士丹利(MS.N)及另外至少一家银行接近于赢得这项IPO委托资格，但承销团可能增加新成员。

近几个月来外界一直传言曼联可能会在香港上市。时尚品牌Prada(1913.HK) 和化妆品制造商L'Occitane International(0973.HK)都选择了香港上市。

曼联全球3亿球迷中约三分之二分布在亚洲，亚洲地区对于亏损中的曼联而言是日益重要的业绩增长区域。

美国格雷泽家族2005年斥资7.9亿英镑(13亿美元)收购曼联俱乐部後将其私有化。（完）