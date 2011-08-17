俄罗斯就沉船事故拘捕两名交通官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月16日电---俄罗斯周二就7月沉船事故逮捕两名交通官员，此次事故导致122人死亡，是俄罗斯数十年来最惨烈的一次水上交通事故。
出事游轮已“56岁高龄”，且严重超载，重燃人们对俄罗斯官员玩忽职守、腐败以及基础设施落後等问题的担忧。
俄罗斯联邦调查委员会在其网站发表的声明称，已在喀山拘捕两名涉嫌玩忽职守的交通安全官员。
出事的“布加尔号”游轮不具备运营执照，从喀山港出发时引擎就有故障，船身倾斜。船上共201人，仅79人获救。
前述两名嫌疑人允许该游轮运营，若玩忽职守罪名成立，可能被判最长七年刑期。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。