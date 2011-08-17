俄罗斯就沉船事故拘捕两名交通官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月16日电---俄罗斯周二就7月沉船事故逮捕两名交通官员，此次事故导致122人死亡，是俄罗斯数十年来最惨烈的一次水上交通事故。

出事游轮已“56岁高龄”，且严重超载，重燃人们对俄罗斯官员玩忽职守、腐败以及基础设施落後等问题的担忧。

俄罗斯联邦调查委员会在其网站发表的声明称，已在喀山拘捕两名涉嫌玩忽职守的交通安全官员。

出事的“布加尔号”游轮不具备运营执照，从喀山港出发时引擎就有故障，船身倾斜。船上共201人，仅79人获救。

前述两名嫌疑人允许该游轮运营，若玩忽职守罪名成立，可能被判最长七年刑期。(完)