〔离岸人民币〕海南航空将发三年期人民币债券,首次赴国际市场发债--IFR

路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)(900945.SS)已委托农银国际为其发行人民币计价Reg S债券担任簿记管理人，此为海南航空首次在国际市场上发债。

有数家银行可能以主办行的身份加入。

该项基准规模的三年期交易预计会在未来几周内推出。

海南航空旗下香港航空曾在6月中发行了6亿元人民币（9,300万美元）三年期Reg S债券，息率为6.5%，由海南航空出具支持信，中金为主承销商。

值得一提的是，海南航空5月底也曾在境内市场透过广发证券(000776.SZ)发行两部份固定利率公司债，筹资50亿元。两部份债券，分别为息率5.60%的五年债和息率6.20%的十年债。

同时，中国四大银行的香港分支持续配售存款证，过去几天来合计融资11.8亿元人民币（1.83亿美元）。

中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).(完)

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