〔离岸人民币〕海南航空将发三年期人民币债券,首次赴国际市场发债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)(900945.SS)已委托农银国际为其发行人民币计价Reg S债券担任簿记管理人，此为海南航空首次在国际市场上发债。
有数家银行可能以主办行的身份加入。
该项基准规模的三年期交易预计会在未来几周内推出。
海南航空旗下香港航空曾在6月中发行了6亿元人民币（9,300万美元）三年期Reg S债券，息率为6.5%，由海南航空出具支持信，中金为主承销商。
值得一提的是，海南航空5月底也曾在境内市场透过广发证券(000776.SZ)发行两部份固定利率公司债，筹资50亿元。两部份债券，分别为息率5.60%的五年债和息率6.20%的十年债。
同时，中国四大银行的香港分支持续配售存款证，过去几天来合计融资11.8亿元人民币（1.83亿美元）。
中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。