〔离岸人民币〕建行香港分行一年期存款证规模提至5.6亿元,息率1.3%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行香港分行的一年期1.3%利率存款证，规模由2.72亿元人民币提高至5.60亿元。
该透过法国巴黎银行(BNPP.PA)发行的交易，将于8月22日交割。
建行(601939.SS)(0939.HK)稍早透过苏格兰皇家银行(RBS.L)发行1.65亿元，利率1.3%的一年期存款证，在8月17日起息。
建行香港分行和建行（亚洲）在2011年已透过发行一年期或以上的存款证，筹资约71.1亿元。
此外，中国银行(601988.SS)(3988.HK)香港分行透过瑞银UBSN.VX(UBS.N)发行一年期存款证，利率1.33%，筹资2.70亿元。
而中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)旗下香港旗舰--工银亚洲0349.HK的1.80亿元一年期存款证，利率定在1.4%，由汇丰(0005.HK)安排，将在8月18日结算。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。