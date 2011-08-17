〔离岸人民币〕建行香港分行一年期存款证规模提至5.6亿元,息率1.3%--IFR

路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行香港分行的一年期1.3%利率存款证，规模由2.72亿元人民币提高至5.60亿元。

该透过法国巴黎银行(BNPP.PA)发行的交易，将于8月22日交割。

建行(601939.SS)(0939.HK)稍早透过苏格兰皇家银行(RBS.L)发行1.65亿元，利率1.3%的一年期存款证，在8月17日起息。

建行香港分行和建行（亚洲）在2011年已透过发行一年期或以上的存款证，筹资约71.1亿元。

此外，中国银行(601988.SS)(3988.HK)香港分行透过瑞银UBSN.VX(UBS.N)发行一年期存款证，利率1.33%，筹资2.70亿元。

而中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)旗下香港旗舰--工银亚洲0349.HK的1.80亿元一年期存款证，利率定在1.4%，由汇丰(0005.HK)安排，将在8月18日结算。(完)

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