《热点透视》为保全球经济增长大局,必须让美国赢得汇率战

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 白云

路透香港8月16日电---汇率战争卷土重来.这回全球几乎别无选择,只能让美国赢得这场战争.美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持近零利率至2013年,预示美元贬值将持续较长时间.面对如此局面,出口国很想通过拉低本币汇率,对美国政策予以反击.可是这样做是错误的.以牙还牙式的贬值没有用,这将推迟美国这个全球头号消费国的经济复苏,让全球经济放缓演变成可怕的滞胀.

美元贬值可能让利差交易再次盛行.从事利差交易的投资者会追捧高收益资产,比如快速增长国家的货币.投资者将根据美国经济的反应选择市场.如果美国避开衰退,投资者会选择成长中的市场,比如印尼.如果美国陷入衰退,他们会打安全牌,偏好日本等较为安全的市场.而有些货币是不管美国经济状况如何,投资者都会追捧的,比如韩国韩元.尽管韩国民间部门债台高筑,但其政府财政稳健,贸易也表现强劲.

高度依赖出口的经济体会为利差交易盛行感到不悦.热钱流入将推高本币汇率和出口物价,冲击国内出口商.今年日圆兑美元已经上涨了5.6%,促使日本央行出手干预阻升日圆,可惜收效不佳.瑞郎兑美元亦大涨了21%,最近市场传言瑞士央行拟设定欧元/瑞郎汇率下限,可能会让瑞郎钉住该水准.

为保护出口而阻止本币走升是有风险的,而中国多年来一直在这麽做.这意味着本币印发量增多,并导致通货膨胀.决策者对此的反应通常是升息,但那只会吸引更多热钱,造成资产价格泡沫.此外,比起美国经济再次陷入衰退带来的破坏,本币走强引发的冲击要显得轻微许多.出口国本来还想挫败美联储的企图,未料自己的处境反倒变得更糟.

有几种途径可以缓解这些痛苦.通过采取宏观谨慎措施,可引导热钱退出房地产等充斥着泡沫的行业,将之引入资金欠缺的领域,比如绿色能源或公共基础设施.而且,通过停止印发本币,允许美元下跌,出口国可以推动美国与其贸易夥伴国加速实现被耽搁多年的贸易再平衡进程.这过程或许是痛苦的,但想打赢全球经济增长战役,在汇率战争上就要认输.(完)