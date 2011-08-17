〔新债招标〕中国10年固息国债利率3.93%,基本符合预期--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月17日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期固息国债中标利率为3.93%,接近此前3.92%的市场预测均值.
业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为3.95%.首场投标倍数为2.03倍.
该期债为财政部2011年第19期记账式国债,将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债8月18日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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