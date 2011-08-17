《全球重要经济事件一览表》--8月17日-8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月17日(三)
伦敦--英国央行公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.
苏黎世--瑞士政府公布扶助经济应对瑞郎走强所致不利影响的举措.
德州米德兰--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一场社区论坛就"美联储功能和货币政策"发表演说(1720).
8月18日(四)
东京--日本财务大臣野田佳彦在一场研讨会中发表演讲(0930).
维也纳--奥地利财长Maria Fekter就补助津贴举行简报(1600).
渥太华--加拿大央行发表季刊Bank of Canada Review(1430).
新泽西州NEWARK--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1235).
新泽西市--纽约联邦储备银行总裁杜德利听取该市经济发展及复兴成果简报,并参观该市(1830).
8月19日(五)
俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).
新泽西州LYNDHURST--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1230).
新泽西州PATERSON--纽约联邦储备银行总裁杜德利访问Accurate Box(1445).
8月22日(一)
里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.
赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.
苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).
8月23日(二)
悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领头羊系列活动上讲话(0400).
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会议(1100).
加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就加拿大央行对经济所持观点,在Canadian Association for Business Economics(CABE)的政策会议上讲话(1600).
8月24日(三)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。