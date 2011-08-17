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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:47 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月17日-8月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月17日(三)

伦敦--英国央行公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.

苏黎世--瑞士政府公布扶助经济应对瑞郎走强所致不利影响的举措.

德州米德兰--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一场社区论坛就"美联储功能和货币政策"发表演说(1720).

8月18日(四)

东京--日本财务大臣野田佳彦在一场研讨会中发表演讲(0930).

维也纳--奥地利财长Maria Fekter就补助津贴举行简报(1600).

渥太华--加拿大央行发表季刊Bank of Canada Review(1430).

新泽西州NEWARK--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1235).

新泽西市--纽约联邦储备银行总裁杜德利听取该市经济发展及复兴成果简报,并参观该市(1830).

8月19日(五)

俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).

新泽西州LYNDHURST--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1230).

新泽西州PATERSON--纽约联邦储备银行总裁杜德利访问Accurate Box(1445).

8月22日(一)

里斯本--葡萄牙央行公布月度统计报告.

赫尔辛基--芬兰财政部公布2012年预算.

苏黎世--瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报(0700).

8月23日(二)

悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领头羊系列活动上讲话(0400).

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会议(1100).

加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就加拿大央行对经济所持观点,在Canadian Association for Business Economics(CABE)的政策会议上讲话(1600).

8月24日(三)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

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