《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日(II)

**经济参考报**

--沪深两市19家高速公路类上市公司中,已有八家公布半年报,大部分高速公路车流量同比和环比都呈下降趋势.专家认为,车流量减少可能受经济减速所致,预计下半年高速公路车流量还会有所下降,亦反映中国宏观经济正面临下滑风险.

--从目前已披露财报的29家零售上市企业来看,25家实现利润正增长,业绩乐观,因通胀推高利润.财报显示,营业收入平均增长27.54%,净利润平均增长49.54%.

**新京报**

--截至8月16日,北京公布的"国八条"限购令已满半年.据北京市房地产交易管理网数据显示,近半年来,北京期房、现房及二手房合计住宅总签约仅91,955套,总成交量环比之前六个月下调了46.5%,同比跌幅达58.8%.

**证券时报**

--据天相统计,截至8月15日,今年上半年成立的74只普通偏股型和债券型基金中,累计净值跌破1元人民币发售面值的达到42只,占比达到56%,其中更有18只成立以来亏损超过5%.这些亏损较大的次新基金由于成立後建仓速度过快,在本轮下跌中遭受净值损失.

--据同花顺统计,截至8月16日,沪深两市共204家上市公司提出有效增发A股预案,但尚未实施.上述公司中,以同日收盘价计算,共有67家公司发行底价高于二级市场价格,这一比例约为32.8%.

**新闻晨报**

--中国北车601299.SS日前获得民生银行(1988.HK)(600016.SS)65亿元银行授信.至此,中国北车已经获得总计969亿元银行授信.

**东方早报**

--高华证券报告预测,鉴于居民消费价格指数(CPI)可能回落,加之对外需增长放慢的担忧,未来数月货币紧缩力度将有所下降.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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