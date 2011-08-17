《中国报摘》--其他报纸重要消息8月17日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--沪深两市19家高速公路类上市公司中,已有八家公布半年报,大部分高速公路车流量同比和环比都呈下降趋势.专家认为,车流量减少可能受经济减速所致,预计下半年高速公路车流量还会有所下降,亦反映中国宏观经济正面临下滑风险.
--从目前已披露财报的29家零售上市企业来看,25家实现利润正增长,业绩乐观,因通胀推高利润.财报显示,营业收入平均增长27.54%,净利润平均增长49.54%.
**新京报**
--截至8月16日,北京公布的"国八条"限购令已满半年.据北京市房地产交易管理网数据显示,近半年来,北京期房、现房及二手房合计住宅总签约仅91,955套,总成交量环比之前六个月下调了46.5%,同比跌幅达58.8%.
**证券时报**
--据天相统计,截至8月15日,今年上半年成立的74只普通偏股型和债券型基金中,累计净值跌破1元人民币发售面值的达到42只,占比达到56%,其中更有18只成立以来亏损超过5%.这些亏损较大的次新基金由于成立後建仓速度过快,在本轮下跌中遭受净值损失.
--据同花顺统计,截至8月16日,沪深两市共204家上市公司提出有效增发A股预案,但尚未实施.上述公司中,以同日收盘价计算,共有67家公司发行底价高于二级市场价格,这一比例约为32.8%.
**新闻晨报**
--中国北车601299.SS日前获得民生银行(1988.HK)(600016.SS)65亿元银行授信.至此,中国北车已经获得总计969亿元银行授信.
**东方早报**
--高华证券报告预测,鉴于居民消费价格指数(CPI)可能回落,加之对外需增长放慢的担忧,未来数月货币紧缩力度将有所下降.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。