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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:35 BJT

〔中国新债〕龙煤矿业集团将于下周三发行8亿元中期票据,期限三年

路透北京8月17日电---中国黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司周三公告称,将于下周三(8月24日)

簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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龙煤矿业集团 20 8 3 8/24簿记建档 兴业银行 AA+ 8/25 8/26

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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