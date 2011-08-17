〔中国企业〕南方水泥10亿元人民币三年期贷款已推出市场--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，南方水泥10亿元人民币（1.56亿美元）三年期贷款已推出市场。主办银行有中信银行(601998.SS)(0998.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和法国东方汇理银行(CAGR.PA)。中信银行亦兼任代理行。
该贷款利率为中国人民银行三年期贷款基准利率的100%，承诺费率为30个基点。
宽限期为1.5年，每半年还款一次，分四次差额偿还：前三次各偿还20%，第四次为40%。贷款平均期限为2.4年。
南方水泥是香港上市公司中国建筑材料(3323.HK)的子公司。此次贷款将用于运营资本和再融资。
中国建筑材料曾于2009年5月获得11亿元人民币贷款，包括7.8亿元三年期定期贷款和3.2亿元一年期循环信用贷款。两部份利率均为中国人民银行贷款基准利率的95%。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。