〔中国企业〕南方水泥10亿元人民币三年期贷款已推出市场--IFR

路透8月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，南方水泥10亿元人民币（1.56亿美元）三年期贷款已推出市场。主办银行有中信银行(601998.SS)(0998.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和法国东方汇理银行(CAGR.PA)。中信银行亦兼任代理行。

该贷款利率为中国人民银行三年期贷款基准利率的100%，承诺费率为30个基点。

宽限期为1.5年，每半年还款一次，分四次差额偿还：前三次各偿还20%，第四次为40%。贷款平均期限为2.4年。

南方水泥是香港上市公司中国建筑材料(3323.HK)的子公司。此次贷款将用于运营资本和再融资。

中国建筑材料曾于2009年5月获得11亿元人民币贷款，包括7.8亿元三年期定期贷款和3.2亿元一年期循环信用贷款。两部份利率均为中国人民银行贷款基准利率的95%。(完)

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