《外汇动态》美元兑坡元最终或下探纪录低位

0138GMT---美元兑坡元SGD=D3最终可能会试图跌破1.1993的纪录低位,因为市场对坡元等避险货币需求持续,但美元兑欧元尚未表现出任何有意义的反弹.

美元兑坡元升0.3%至1.2043,交易商称主要因欧元回撤.

尽管新加坡出口数据不及预期[ID:nCN1904409],但美元兑坡元仍未触及1.2050这个时线图上的最新盘中高位.若突破1.2090的8月11日低位,将成为短期稳定的信号.

但投资者仍警惕新加坡金融管理局可能购入美元以守住1.2000水平.交易商称,金管局周二被发现出手维持美元在该水准上方.

"1.20是新加坡金管局名义有效汇率区间顶部.因此,是的,他们可能会在此处进行干预,"巴黎银行驻新加坡汇率策略师Thio Chin Loo表示.

不考虑日圆,坡元是今年以来表现最佳的亚洲货币,兑美元累计升6.5%,因投资者在避险交易中购入坡元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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