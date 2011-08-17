〔金砖国家〕8月16日股汇市收盘纵览

路透8月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月16日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.52%,报1018.64点.

中国股市:沪综指冲高回落缩量收低,终结此前连四日涨势.今日一年期央票发行收益率意外上涨,令升息预期趋浓,加之2,620点上方前期跳空缺口压力沉重,在地产股领跌下,大盘成交低迷,振荡下行.沪综指.SSEC收报2,608.166点,跌18.604点,或0.71%.沪市A股成交额续降至900亿元人民币,上日为908亿元.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.07%.[.SSCN]

香港股市:回吐早前涨幅,终场小幅收低,因投资者抛售香港地产股,买入中国相关股票,因预期全球经济增长和香港房地产市场放缓.恒生指数.HSI收低0.2%,报20,212.1点,恒生国企指数.HSCE收平,报10,946.6点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘小涨,并创2005年汇改来新高.隔夜美元走低,人民币中间价连五日创新高,加上中国官方媒体社评再提扩大汇率波幅,为人民币汇价涨势推波助澜.不过人民币近期累计升幅较大,央行亦未就扩大波幅有明朗的态度,交易员仍谨慎看待汇价後市走势,代表央行汇率政策态度的中间价仍将是左右汇价走向的关键.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水561点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3267元.[CNY/CN][ID:nCN1902609]

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印度股市:连续第三个交易日收跌,抹去早盘涨幅,因德国国内生产总值(GDP)低于预期拖累欧洲股市,使全球经济放缓的担忧重燃.指标BSE指数.BSESN收低0.65%或108.69点,报16,730.94点,22档成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比回吐早盘涨幅走贬,当地股市走势振荡且欧元回落.卢比兑美元INR=D2收报45.38/39,为日内低点,盘初一度高见45.17.上周五收报高45.35/36,上涨0.1%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低4.91点或0.3%,报1,627.4000点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘下挫1.91%,报855.86点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微跌0.04%,报28.7090;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.26%,报41.3392.

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巴西股市:拉美股市小幅下跌,因德国GDP数据疲弱,引燃全球经济放慢的担忧,同时德法领导人也未能缓解对欧洲债务危机的忧虑.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP终结连续五日的涨势,收低0.6%,报54,323.61点.[ID:nN1E77F1VM]

巴西汇市:拉美货币限于窄幅区间振荡,因市场试图判断全球经济放慢的程度,此前德国经济成长数据疲弱的影响被意外稳健的美国工业产出数据所抵消.巴西雷亚尔兑美元BRBY变动不大,微跌0.03%,报1.5893.[ID:nN1E77F1QJ]

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南非股市:四个交易日内首次收低,因德国疲弱的经济数据引发投资者进行获利了结,不过金价高涨,带动黄金矿业类股上涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.76%至26,743.29点.综合指数.JALSH跌0.57%至29,987.27点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元一度下跌1.9%,受该国主要贸易夥伴增长前景疲弱的打压,并为新兴市场国家中表现最差的货币.兰特兑美元ZAR=D3一度跌至7.1985,1529GMT时收复部分失地报7.1294,但仍较周一收盘价下跌1.2%.[.JALSH](完)