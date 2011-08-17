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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:50 BJT

〔中国新债〕申华控股下周二将发行2亿元短融,期限一年

路透北京8月17日电---中国上海申华控股股份有限公司(600653.SS)周三公告称,将于下

周二(23日)簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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申华控股 -- 2 12 8/23簿记建档 兴业银行 A+ 8/24 8/25

(600653.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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