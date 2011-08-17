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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 13:10 BJT

斯里兰卡与中国招商局国际签署5亿美元码头建设协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡8月16日电---斯里兰卡称与中国招商局国际(0144.HK)签署5亿美元协议，以改造升级科伦坡港南集装箱码头。

斯里兰卡外交部周二发表声明称：“项目总投资预计超5亿美元，是斯里兰卡私营部门最大规模的外资项目。”

招商局国际、斯里兰卡Aitken Spence公司SPEN.CM与斯里兰卡港务局三方成立一合资公司，统筹科伦坡港南集装箱码头的设计、建造与管理。

其中，招商局国际占股55%，Aitken Spence与斯里兰卡港务局分别持股30%与15%。

声明称：“码头岸线总长1,200米，陆域面积58公顷，水深18米，项目将分为两期工程，首期工程预计于2013年初投入运营。” （完）

--编译：张敏;发稿：王燕焜

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