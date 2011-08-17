斯里兰卡与中国招商局国际签署5亿美元码头建设协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡8月16日电---斯里兰卡称与中国招商局国际(0144.HK)签署5亿美元协议，以改造升级科伦坡港南集装箱码头。
斯里兰卡外交部周二发表声明称：“项目总投资预计超5亿美元，是斯里兰卡私营部门最大规模的外资项目。”
招商局国际、斯里兰卡Aitken Spence公司SPEN.CM与斯里兰卡港务局三方成立一合资公司，统筹科伦坡港南集装箱码头的设计、建造与管理。
其中，招商局国际占股55%，Aitken Spence与斯里兰卡港务局分别持股30%与15%。
声明称：“码头岸线总长1,200米，陆域面积58公顷，水深18米，项目将分为两期工程，首期工程预计于2013年初投入运营。” （完）
--编译：张敏;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。