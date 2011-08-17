〔中港个股〕中国平安与深发展今双双停牌,分析师料或与融资相关(更新版)

(新增分析师评论及背景)

* 中国平安和深发展今双双停牌

* 分析师预计或与融资案相关

路透上海/香港8月17日电---全球市值第二大寿险业者--中国平安(2318.HK)(601318.SS)及其子公司深发展(000001.SZ)周三双双停牌.分析师预计深发展此次或会讨论再融资计划.

中国平安称,其A股和H股自今日上午9时起暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.而深发展亦公告称,因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司周三停牌,周四将发布相关公告并复牌.

大华继显银行业分析师盛楠指出,"看到这两公司停牌,我的第一反应就是(深发展)要融资了."不过他说,至于融资形式,例如向中国平安定向增发,还是配股等,目前尚不好预测.

"深发展的融资早在预期之中,它的资本充足率是上市银行中最低,"上海证券一分析师表示的,目前其资本充足率是勉强达标,不过对公司而言,早融资,早发展.

深发展截至3月底的资本充足率为10.13%.

中国平安与深发展上月刚完成重大资产重组,中国平安以手持平安银行90.75%股权及部分现金认购深发展增发的股份,重组後中国平安持有深发展股份增至42.16%.

平安保险H股周二收盘报67.05港元,过去一个月来跌14.58%;A股收报41.87元人民币.深发展则收在17.05元.(完)

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