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债券 | 2011年 8月 17日 星期三 11:02 BJT

〔标题新闻〕美国银行洽商向黑石集团出售多达10亿美元的私募股权不动产,以补充资本金--消息

注:黑石集团(百仕通)(BX.N)是Blackstone Group的译名.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E77F1F9]

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