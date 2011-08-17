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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:58 BJT

〔中国新债〕中文传媒下周三将发行5亿元中期票据,期限三年

路透北京8月17日电---中国中文天地出版传媒股份有限公司(600373.SS)周三公告称,将于下

周三(24日)簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中文传媒 10 5 3 8/24簿记建档 中信银行 AA 8/26 8/27

(600373.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

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