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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 10:05 BJT

〔中国新债〕龙煤矿业集团下周四将发行10亿元短融,期限一年

路透北京8月17日电---中国黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司周三公告称,将于下周四(25日)

簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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龙煤矿业集团 10 10 12 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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