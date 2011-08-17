〔独家新闻〕德国寻求让国内投资者购买戴姆勒持有的EADS股份--消息

路透柏林8月16日电---德国政府执政联盟消息人士周二称,该国开始寻求让本国民间投资者买入戴姆勒(DAIGn.DE)所持有的部分欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA股份,以此保持德国在这家欧洲航天航空企业集团中的影响.EADS是空中客车的母公司.

"有关工作已经开始,"一位熟悉情况的消息人士对路透表示.其他来自梅克尔执政联盟的消息人士予以确认,称系统的买家搜寻工作将在未来几周展开.

消息人士表示,政府优先考虑的是找到一个或多个工业或金融业国内投资者来购买7.5%的股份,以保持德国在EADS这个该国大雇主的影响力.

汽车制造商戴姆勒已明确表示想要减持EADS股份.该公司拥有EADS的15%股份,此外还有7.5%的投票权.戴姆勒不再把航空航天业视为其核心业务.

法国政府和该国媒体业者Lagardere(LAGA.PA)共拥有22.5%的EADS股份.

消息人士称,德国政府准备在年底前完成此事,不过即使出现拖延也不会构成问题.

自EADS在2000年成立以来,该公司容易打破的股东力量平衡就一直是具有政治敏感性的问题.西班牙国有企业SEPI持有EADS的5.5%股份,剩馀股份则自由流通.EADS在全球航空航天业与波音(BA.N)是竞争对手.

德国消息人士表示,前几次寻找买家的尝试表明,只有很少几家工业或金融集团真正对这部分EADS股份感兴趣.

如果找不到买家,一种可能性是出售给国有银行KfW[KFW.UL].不过,一部分自由民主党(Free Democrats,FDP)高层反对该意见.该党希望避免任何由德国政府对EADS注资的可能.(完)