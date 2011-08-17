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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 10:16 BJT

〔伦敦金属〕铜价小幅上扬,但欧元区债务危机和经济担忧或限制涨势

路透上海8月17日电---期铜周三早盘小幅上扬,不过对债务危机与欧元区增长放缓的担忧可能限制涨势.

**基本面**

0150GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%至每吨8,858.50美元,前一交易日下跌0.9%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3上涨0.2%至66,650元人民币,前一交易日下跌1.2%.

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