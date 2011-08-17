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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 10:19 BJT

〔中国新债〕开滦股份下周三将发行14亿元中期票据,期限五年

路透北京8月17日电---中国煤炭企业--开滦能源化工股份有限公司(600997.SS)周三公告,

将于下周三(24日)簿记建档发行14亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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开滦股份 21 14 5 8/24簿记建档 民生银行 AA+ 8/25 8/26

(600997.SS) 光大银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

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