〔中国公开市场〕央行明日将发10亿元三年期央票,及70亿元三个月央票

路透上海8月17日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场利率招标发行10亿元人民币三年期央票.这是时隔逾一个月後,央行再次发行三年央票.

央行并称,明日还将同时价格招标发行70亿元三个月期央票,发行量与上周持平.

央行最近一次三年央票发行是在7月14日,当期发行量50亿元,中标利率3.89%;上周四招标的70亿元三个月期央票,中标收益率连续六周持平于3.0801%,当日还进行了300亿元91天期正回购操作.

央行公开市场本周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

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