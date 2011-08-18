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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:55 BJT

〔新债招标〕中煤能源150亿元五年期中票票面利率为5.65%--路透数据

路透北京8月18日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)

(601898.SS)周三(17日)簿记建档发行的150亿元人民币五年期中期票据,票面利率确定为5.65%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中煤能源 150 150 5 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/18 8/19

(1898.HK)(601898.SS) 中金公司

==============================================================================================(完)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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