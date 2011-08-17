版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 10:45 BJT

〔日本股市〕早盘下挫1%,此前法德峰会结果未能驱散欧债危机疑虑

路透东京8月17日电---日股日经指数周三早盘下跌,此前法国和德国首脑会晤未能化解有关欧元区领导人处理该地区债务危机能力的疑问.

分析师表示,日经指数是否会守在9,000点上方,取决于日圆是否进一步上扬.

"美元仍低于77日圆,外汇市场仍不利主要出口商.如果美元兑日圆进一步下滑,那麽日经指数或将跌破9,000点."瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称.

日股上档仍受到抑制,除非有迹象显示全球经济问题缓解.

日经指数.N225早盘收低1%至9,015.54点.东证股价指数.TOPX下滑0.9%至772.08点.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐