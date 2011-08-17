〔日本股市〕早盘下挫1%,此前法德峰会结果未能驱散欧债危机疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月17日电---日股日经指数周三早盘下跌,此前法国和德国首脑会晤未能化解有关欧元区领导人处理该地区债务危机能力的疑问.
分析师表示,日经指数是否会守在9,000点上方,取决于日圆是否进一步上扬.
"美元仍低于77日圆,外汇市场仍不利主要出口商.如果美元兑日圆进一步下滑,那麽日经指数或将跌破9,000点."瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称.
日股上档仍受到抑制,除非有迹象显示全球经济问题缓解.
日经指数.N225早盘收低1%至9,015.54点.东证股价指数.TOPX下滑0.9%至772.08点.(完)
--编译 洪曦;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。