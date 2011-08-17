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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 10:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元横盘整理,关注瑞士当局会否干预汇市

路透悉尼/惠灵顿8月17日电---澳元及新西兰元周三走势相对稳健,但波动区间很窄,投资者小心提防,瑞士当局会否采取措施来遏制瑞郎强势.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0452美元,盘中迄今交投于1.0433-1.0486美元的窄幅区间内,纽约市场尾盘报1.0472美元.澳元支撑位料在1.0410美元区域附近,阻力位接近周一高位1.0520美元.

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