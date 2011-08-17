〔澳新汇市〕澳元及新西兰元横盘整理,关注瑞士当局会否干预汇市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月17日电---澳元及新西兰元周三走势相对稳健,但波动区间很窄,投资者小心提防,瑞士当局会否采取措施来遏制瑞郎强势.
澳元兑美元AUD=D4最新报1.0452美元,盘中迄今交投于1.0433-1.0486美元的窄幅区间内,纽约市场尾盘报1.0472美元.澳元支撑位料在1.0410美元区域附近,阻力位接近周一高位1.0520美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。