委内瑞拉可能将大量外汇储备转至中国等国家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯8月16日电---委内瑞拉反对派议员Julio Montoya周二称，总统查韦斯可能将大量外汇储备资金，从欧洲和美国转至中国、俄罗斯和巴西等国银行。
Montoya接受Globovision电视台采访时透露，他看到了委内瑞拉财长和央行行长签署的文件内容，其中提到计划将约60亿美元资金转至新兴市场国家。
Montoya称，根据该计划，委内瑞拉还将价值110亿美元的黄金储备，从海外银行转移回委内瑞拉央行。
但他称，查韦斯尚未批准该计划，并要求就此项被批评人士和分析人士斥为“鲁莽的想法”给出解释。
Montoya说：“他并非这些外汇储备的拥有者，也不拥有委内瑞拉的黄金或美元储备。”
查韦斯近期曾表示应终结美元“独裁地位”，称需建立替代货币体系。
Montoya称，反对派推测，可能是中国等国家要求委内瑞拉转移外汇储备，以确保委内瑞拉能偿还近年来从这些国家取得的巨额贷款。(完)
--编译：高虹;发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。