《全球市场》亚洲股市下跌且欧元走势不稳,因德法峰会结果令人失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数下跌1%,此前德法峰会结果令人失望
* 美国股指期货下挫0.5%
* 美国工业生产上扬,但全球经济放缓仍是主要忧虑
* 戴尔下调财测,令亚洲科技类股承压
路透新加坡8月17日电---日本股市周三下跌,主要受高科技股下挫拖累;欧元亦走势不稳,因德法领导人会议未能推出欧元区债务危机的解决方案,也未能恢复投资者信心.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。