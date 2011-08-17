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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 11:17 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌且欧元走势不稳,因德法峰会结果令人失望

* 日经指数下跌1%,此前德法峰会结果令人失望

* 美国股指期货下挫0.5%

* 美国工业生产上扬,但全球经济放缓仍是主要忧虑

* 戴尔下调财测,令亚洲科技类股承压

路透新加坡8月17日电---日本股市周三下跌,主要受高科技股下挫拖累;欧元亦走势不稳,因德法领导人会议未能推出欧元区债务危机的解决方案,也未能恢复投资者信心.

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