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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 11:28 BJT

《外汇动态》美元/日圆受到日本进口商买盘的支撑

0308GMT---美元/日圆JPY=微跌,但在76.70附近寻获一些支撑,因发现日本进口商零星买入.

东京交易员表示,在见到进口商的稳固买盘後,市场对过度抛售美元持谨慎态度.

日本机构投资者也在寻找机会投资美国公债和美国公司债,外界认为他们当季建仓有所滞後.交易商预计,当投资者从夏季假期返回市场时,其操作将会增多.

美元/日圆下跌0.2%,报76.67.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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