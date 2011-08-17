《外汇动态》美元/日圆受到日本进口商买盘的支撑

0308GMT---美元/日圆JPY=微跌,但在76.70附近寻获一些支撑,因发现日本进口商零星买入.

日本机构投资者也在寻找机会投资美国公债和美国公司债,外界认为他们当季建仓有所滞後.交易商预计,当投资者从夏季假期返回市场时,其操作将会增多.