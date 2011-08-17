〔新债招标〕中国10年国债利率符合预期并接近二级市场,配置价值尚可(更新版2)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增公告内容)
* 中标利率3.93%,符合预期
* 配置价值尚可,首场投标2.03倍
* 前期债券配置不足的部分机构近期加大投资力度
路透北京8月17日电---中国财政部周三招标的10年期国债利率符合市场预期,因其当前二级市场收益趋近年内平均水平,配置价值尚可.
交易员并指出,前期债券配置不足的部分机构近期加大投资力度,以及10年国债较好的市场流动性等,均保证了需求,致使发行结果落近二级市场成交水平.
财政部公告显示,上午招标的10年期固息国债未追加发行,投标量为609.6亿元人民币,实际发行量为300亿元,由此算出的首场投标倍数为2.03倍;票面利率为3.93%,接近此前3.92%的市场预测均值.业内人士稍早透露,本期新债边际(最优)中标收益率为3.95%,
"这期债结果在预期之内,"华东一银行交易员表示,"配置价值还可以,交易机会我们暂时看不到."
受资金面持续趋紧冲击,7月始国债一级市场中标利率多高于二级市场水平.但8月以来随着资金面逐渐趋松,以及海外债务动向对国内政策微调预期的影响,国债一级发行利率再次逐渐向二级市场成交水平靠拢.
不过,北京一大型银行交易员谨慎指出,周二一年期央票发行利率的意外上行,导致机构更加谨慎;七年期以上的国债收益率曲线当前也过于平坦,未来调整中利率风险或比较大.
央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在缓解上调存准担忧的同时,加息预期趋浓.[CN/MMTCN]
中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.9492%.北京时间16:11,二级市场剩馀期限近10年的国债110015券双边报价CN110015=CFXM最新为3.96%/3.93%,最新成交CN110015=CFXS收益率为3.9400%.
该期债为财政部2011年第19期记账式国债,将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债8月18日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选