〔新债招标〕中国10年国债利率符合预期并接近二级市场,配置价值尚可(更新版2)

(新增公告内容)

* 中标利率3.93%,符合预期

* 配置价值尚可,首场投标2.03倍

* 前期债券配置不足的部分机构近期加大投资力度

路透北京8月17日电---中国财政部周三招标的10年期国债利率符合市场预期,因其当前二级市场收益趋近年内平均水平,配置价值尚可.

交易员并指出,前期债券配置不足的部分机构近期加大投资力度,以及10年国债较好的市场流动性等,均保证了需求,致使发行结果落近二级市场成交水平.

财政部公告显示,上午招标的10年期固息国债未追加发行,投标量为609.6亿元人民币,实际发行量为300亿元,由此算出的首场投标倍数为2.03倍;票面利率为3.93%,接近此前3.92%的市场预测均值.业内人士稍早透露,本期新债边际(最优)中标收益率为3.95%,

"这期债结果在预期之内,"华东一银行交易员表示,"配置价值还可以,交易机会我们暂时看不到."

受资金面持续趋紧冲击,7月始国债一级市场中标利率多高于二级市场水平.但8月以来随着资金面逐渐趋松,以及海外债务动向对国内政策微调预期的影响,国债一级发行利率再次逐渐向二级市场成交水平靠拢.

不过,北京一大型银行交易员谨慎指出,周二一年期央票发行利率的意外上行,导致机构更加谨慎;七年期以上的国债收益率曲线当前也过于平坦,未来调整中利率风险或比较大.

央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在缓解上调存准担忧的同时,加息预期趋浓.[CN/MMTCN]

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.9492%.北京时间16:11,二级市场剩馀期限近10年的国债110015券双边报价CN110015=CFXM最新为3.96%/3.93%,最新成交CN110015=CFXS收益率为3.9400%.

该期债为财政部2011年第19期记账式国债,将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债8月18日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.(完)