《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:寻获温和支撑,等待瑞士方面的消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月17日电--美元兑日圆以外亚洲货币今日在亚洲交易时段寻获温和支撑,其中美元兑坡元领涨.
美元兑坡元继续在1.2000(新加坡金管局捍卫的水准)获得坚稳的支撑,而且可能亦从今晚瑞士会议前欧元兑瑞郎的买需中获得支撑.
市场普遍揣测,瑞士央行将给欧元兑瑞郎的汇价设定下限,部分人士认为会在1.2000附近.这将支撑欧元的走势,而且可能也会强化新加坡阻升坡元的态度.今年迄今,坡元兑曾经强势的美元已累计上涨6.5%.
昨晚德法峰会的结果令人失望.在瑞士公布决定前,市场人士目前按兵不动.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。