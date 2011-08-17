《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:寻获温和支撑,等待瑞士方面的消息

美元兑坡元继续在1.2000(新加坡金管局捍卫的水准)获得坚稳的支撑,而且可能亦从今晚瑞士会议前欧元兑瑞郎的买需中获得支撑.

市场普遍揣测,瑞士央行将给欧元兑瑞郎的汇价设定下限,部分人士认为会在1.2000附近.这将支撑欧元的走势,而且可能也会强化新加坡阻升坡元的态度.今年迄今,坡元兑曾经强势的美元已累计上涨6.5%.