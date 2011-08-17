更正:〔东京汇市〕欧元因共同债券构想受挫而下跌,瑞士政府会议备受关注

(更正:因译文有误,小标後第五段应改为...美元/日圆已经逼近"纪录低位",非"纪录高位"....另外,小标後第六段改为...."美元可能进一步承压,出口商伺机加紧出脱美元,并认为美元回升的机率有限,因过去两周日本央行未出现干预的日圆卖盘")

* 欧元上破阻力位未果後下跌

* 法德峰会未能推进欧元区共同债券构想

* 疲弱德国GDP数据亦打压欧元

* 瑞郎承压,市场揣测瑞士央行将采取行动

* 瑞士政府周三将开会讨论瑞郎升值问题

路透东京8月17日电---欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动干预其升势.

欧元下跌0.2%,先前测试1.4470-80的重要阻力区域未果,但在周二盘中低点约1.4355美元和100日移动均线上方有支撑.

"很难进一步抛售欧元,因为美元本身状况也很糟,尤其是在欧盟采取一些重大的长期举措後,尽管这些举措在短期内令人失望,"三菱东京日联银行的资深分析师Minori Uchida说.

法国和德国周二提出了广泛的计画,让欧元区更密切整合,并称欧元区共同债券可能是较长期的选项.[ID:nCT0392590]这消息让欧元受压.

多位专家认为,要让欧元区财政问题最严重的国家能有可负担的融资管道,就是要发行欧元区共同债券.

欧元的韧性令一些人感到惊讶,特别是在数据显示,德国第二季经济增长几乎停滞的情况下.

欧元兑美元EUR=EBS最新下跌0.2%,报1.4376.

**协商钉住汇率**

瑞士政府将于周三晚时举行会议讨论瑞郎汇率,一些人士臆测或将立即出台新措施,不过其他则认为,瑞士央行目前可能不会屈于压力,抛售瑞郎买欧元.

预期是瑞士当局将对瑞郎(升值)采取行动.这或将成为影响市场的重大消息,"澳洲联邦银行外汇策略师Joseph Capurso指出.

欧元兑瑞郎EURCHF=R下跌0.5%至1.14058,此前一度触及1.1484附近的两周高位;美元兑瑞郎CHF=报0.7928,距离周一触及两周高位约0.7997不远,且脱离了上周触及的纪录低点0.7067.

法国巴黎银行分析师称,他们对瑞郎钉住欧元表示怀疑."我们认为更可能的情形是,瑞士当局威胁(并可能实施)资本管控,以逆转最近部分中长期投资流动,并遏制新资金流入,"他们在研究报告中写道.

不过东京交易员正紧张地等候瑞士央行的决定,他们说缺乏行动的话可能再度引发瑞郎和日圆的买盘.美元/日圆已经逼近纪录低位76.25日圆.

他们说美元可能进一步承压,出口商伺机加紧出脱美元,并认为美元回升的机率有限,因过去两周日本央行未出现干预的日圆卖盘.

这些因素令美元/日圆仅小升0.2%,报76.67日圆.

外汇市场的相对平静也反映在其他资产市场,在上周的剧烈震荡之後貌似回归正常.

对美国经济衰退、欧债问题和标准普尔调降美国债信评级的忧虑引发横扫全球金融市场的信心危机.

投资者因此买入瑞郎等安全资产避险,促使瑞士当局承诺采取有力措施阻止瑞郎升值.

上周大跌的商品货币本周展开的反弹走势止步.澳元兑美元AUD=D4最新几无变动,报1.0454美元,曾两度尝试有效突破1.0500美元,但均告失败.

澳元兑美元距离上周所创平价水准下方的五个月低点仍很远.

纽约 当日 今年来 2010年

0339GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4383 1.4407 -0.17 +7.52 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.68 76.79 -0.14 -5.51 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 110.26 110.60 -0.31 +1.53 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7936 0.7964 -0.35 -14.99 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6422 1.6449 -0.16 +5.28 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9828 0.9818 +0.10 -1.39 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0457 1.0470 -0.12 +2.49 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8344 0.8357 -0.16 +7.10 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.180 80.400 -0.27 -3.48 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.970 64.070 -0.16 +1.14 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.88 126.31 -0.34 -0.62 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2526 1.2538 -0.10 -4.51 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 艾茂林/王冠中/李婷仪/王翔琼/白云/王丽鑫/蔡美珍/张荻/李爽

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